Пермякова поделилась секретами своего преображения

Светлану Пермякову публика помнит, как красавицу с пышными формами. Однако звезда давно стремилась похудеть. В 2012 году она сбросила целых 20 килограммов. Но вскоре вес к ней вернулся.

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Но на этот раз Светлана надеяться обрести стройную фигуру навсегда Звезде «Интернов» удалось сбросить 10 килограммов, пишет «Комсомольская Правда». Помог похудеть препарат для диабетиков. Известно, что у него бывают крайне неприятные побочные последствия. Но Светлана на них не жалуется.

«Процесс идет. Меня это очень радует. Начала увеличивать дозу препарата, который помогает держать аппетит под контролем», — сказала она

Также Пермякова опровергла слухи об обращении к пластическим хирургам.

«Я не делала липосакцию, не прибегала к методам коррекции фигуры или пластическим операциям. Мой секрет прост — физическая активность, правильное, здоровое питание, помощь специалистов и препарата», — уточнила актриса.

Актриса Светлана Пермяковой стала знаменитой после роли медсестры Любы из сериала «Интерны».