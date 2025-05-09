Мизулина показала, как SHAMAN нежно гладит ее волосы в метро. Об этом стало известно из соцсетей.

© Passion.ru

Екатерина Мизулина выложила в личном блоге видео со своим возлюбленным, музыкантом SHAMAN. На кадрах видно, как певец заботливо поправляет копну волос Мизулиной, пока та рассказывает подписчикам о планах на день.

«Всем доброе утро, с Днем Победы! Мы поехали на парад», — заявила она.

На кадрах видно, что возлюбленные находятся в метро.

© Соцсети

Напомним, Екатерина Мизулина и SHAMAN официально объявили о своих отношениях в марте 2025 года во время сольного концерта Ярослава в Москве. Вместе они станцевали под песню «Ты моя» и поцеловались.

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