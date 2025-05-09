Подольская призналась, что стала с особым трепетом относиться к 9 Мая

Наталья Подольская сейчас вместе с сестрой находится в Стамбуле. Но от празднования Великой Победы певица не осталась в стороне. В микроблоге она опубликовала фотографии героев своей семьи. Это ее дедушки, пишет издание Тhevoicemag.

«На фото два моих дедушки. Кондратюк Антон и Подольский Алексей ушли на войну очень молодыми ребятами. Оба были ранены, но выжили для нас. У дедушки Леши была контузия в голову с потерей памяти, которая потом восстановилась. Сегодня один из самых важных праздников для нашей страны и всего мира — День Победы», — сказала Наталья.

Подольская отметила, что с годами стала очень трепетно воспринимать День Победы.

«Когда у меня появились дети, этот праздник лично для меня стал очень важным и особенным. Все, что связано с войной, вызывает у меня слезы. Я горжусь своими дедушками и всеми, кто воевал. Я горжусь нашей страной. Я горжусь нашей победой. Я говорю искреннее спасибо... со слезами на глазах», — призналась она.

Ранее стало известно, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков планируют провести повторную церемонию спустя 15 лет со дня их бракосочетания — 5 июня.