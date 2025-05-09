Бузова объяснила, что такое любовь

Ольга Бузова отдыхает на Кубе. Но, как известно, расстояния для добрых чувств – не преграда; об этом певица напомнила всем своим подписчикам.

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«Любовь — это когда он отправляет тебе твои любимые белые розы на другой конец земного шара», – написала она в Телеграм-канале.

На новый роман Ольга Бузова намекала уже давно, пишет издание Super. Еще в начале года она выкладывала в интернет видео с отдыха в Красной Поляне где со спины показала некоего молодого человека. Тогда на вопросы журналистов о возможном возлюбленном певица отвечала уклончиво.

Ранее очередной ролик Ольги Бузовой с ее отдыха в Китае заставил пользователей сети поспорить из-за женской красоты и допустимого веса. Поклонники суперстройности столкнулись с любителями женственных форм.