Лариса Долина рассказала о семейной трагедии

Лариса Долина рассказала, что старалась найти какую-то информацию о судьбе пропавшего без вести в военные годы дедушки, но не смогла.

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«Мой дед ушел на фронт добровольцем и не вернулся. Он пропал без вести во время войны. Ему было всего 35-36 лет. Я пыталась найти хоть какие-то сведения. Но, к сожалению, нет: у меня ничего не получилось», - сообщила артистка.

Не удалось найти и место захоронения фронтовика.

Долина считает День Победы главным праздником. Она старается всегда участвовать в праздничных выступлениях 9-го мая, пишет «Московский Комсомолец».

«Этот год не станет исключением. Я обязательно выйду на сцену в День Победы», - отметила певица.

Нынешнее и грядущее поколения должны знать историю Великой Отечественной войны, важно сохранить память о тех событиях, чтобы никто не смог их переписать. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась народная артистка РФ Лариса Долина на акции «Огонь памяти», которая прошла в Александровском саду в Москве.