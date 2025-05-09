Соседов назвал информацию о популярности Кадышевой «ловким вбросом»

Надежда Кадышева сейчас переживает новую волну популярности. Однако многие ее коллеги считают, что дело не в том, что творчество певицы заинтересовало молодежь, а в том, что была проведена очень удачная пиар-кампания. Об этом сообщает СтарХит.

«Мне кажется, что у нее тот же успех, у той же аудитории возрастной, женской, но кто-то решил сделать вброс в медиа: „А мы сделаем финт ушами. Мы напишем, что Кадышеву любят подростки. Лом подростков на Кадышеву. И все в это поверят“. Допускаю, что могут быть подростки, но в данном случае мне сдается, что это ловкий, оригинальный вброс», — сообщил музыкальный критик в интервью Елене Ханге.

Тем не менее, за год прослушивания Надежды Кадышевой на стриминговых платформах выросли в семь раз. По данным СМИ, команда Кадышевой уже разрабатывает программы выступлений в стадионном формате. Уже на этот год запланировано минимум 10–12 концертов по всей стране.

А журналист и музыкальный критик Игорь Цалер считает, что популярность музыки Кадышевой объясняется тем, что в ней сошлись и востребованные в наши дни фольклорные мотивы, и попсовая эстетика.