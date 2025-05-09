Лариса Долина рассказала о семейной трагедии
Лариса Долина, как и миллионы наших соотечественников, готовится отметить День Победы. Семью Ларисы Александровны Великая Отечественная война затронула напрямую. Ее родной дедушка отправился на фронт защищать страну от фашистов.
Об этом звезда рассказала корреспондентам «МК».
- Мой дед ушел на фронт добровольцем и не вернулся, - рассказывает артистка. – Он пропал без вести во время войны. Ему было всего 35-36 лет.
Певица говорит, что, когда стала известной, пыталась выяснить о судьбе пропавшего дедушки. Она прикладывала немало усилий, чтобы хотя бы найти место, где он захоронен. Но все ее попытки оказались тщетными.
- Я пыталась найти хоть какие-то сведения, - призналась Лариса Александровна. – Но, к сожалению, нет: у меня ничего не получилось.
Долина называет День Победы главным праздником. Уже долгое время Лариса Александровна старается придерживаться традиции: выходить на сцену 9-го мая.
- Этот год не станет исключением, - поделилась певица. – Я обязательно выйду на сцену в День Победы.
Лариса Долина поразила публику тонкой талией на концерте
Появится звезда и в телевизионных концертах, посвященных 80-летию со дня Победы. На выступление в Кремле звезда вышла на сцену с Георгиевской ленточкой на груди. Зрители отметили, что она ей очень идет. В этот вечер Долина исполнила знаменитую песню «У деревни Крюково». Пела Лариса Александровна так проникновенно, что на глазах некоторых зрителей появились слезы.