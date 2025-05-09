Лариса Долина рассказала о семейной трагедии

Лариса Долина, как и миллионы наших соотечественников, готовится отметить День Победы. Семью Ларисы Александровны Великая Отечественная война затронула напрямую. Ее родной дедушка отправился на фронт защищать страну от фашистов.

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Об этом звезда рассказала корреспондентам «МК».

- Мой дед ушел на фронт добровольцем и не вернулся, - рассказывает артистка. – Он пропал без вести во время войны. Ему было всего 35-36 лет.

Певица говорит, что, когда стала известной, пыталась выяснить о судьбе пропавшего дедушки. Она прикладывала немало усилий, чтобы хотя бы найти место, где он захоронен. Но все ее попытки оказались тщетными.

- Я пыталась найти хоть какие-то сведения, - призналась Лариса Александровна. – Но, к сожалению, нет: у меня ничего не получилось.

Долина называет День Победы главным праздником. Уже долгое время Лариса Александровна старается придерживаться традиции: выходить на сцену 9-го мая.

- Этот год не станет исключением, - поделилась певица. – Я обязательно выйду на сцену в День Победы.

Лариса Долина поразила публику тонкой талией на концерте

Появится звезда и в телевизионных концертах, посвященных 80-летию со дня Победы. На выступление в Кремле звезда вышла на сцену с Георгиевской ленточкой на груди. Зрители отметили, что она ей очень идет. В этот вечер Долина исполнила знаменитую песню «У деревни Крюково». Пела Лариса Александровна так проникновенно, что на глазах некоторых зрителей появились слезы.