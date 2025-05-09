Орбакайте опустилась на колени перед Пугачевой

Российская певица Алла Пугачева посетила в городе Лимасол на Кипре концерт своей дочери Кристины Орбакайте. Та во время концерта встала на колени перед матерью.

Вместе с Пугачевой концерт посетили ее дети, Елизавета и Гарри Галкины (их отец, Максим Галкин, признан в России иноагентом).

Пугачева с детьми подошла к Орбакайте, когда та исполняла песню под названием "Алла будет петь". Пугачева сказала в микрофон "Кристина будет петь".

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СМИ утверждают, что до встречи в Лимасоле Пугачева и Орбакайте не виделись около года.