Стало известно, сколько Пугачева получает в России

Пока Максим Галкин* почти все время проводит в разъездах с концертами по всему миру, у Аллы Пугачёвой есть другой способ обеспечить семью. Примадонна тоже могла бы вернуться к выступлениям и получать огромные гонорары, но из-за проблем с сердцем она давно приняла решение отказаться от концертов.

© Super.ru

Тем не менее, как выяснила KP.RU, певица стабильно продолжает зарабатывать в России. Так, в прошлом году она выпустила новый альбом — концертную запись своих старых сольных выступлений в Кремле — что принесло ей неплохие деньги.

«Алла не предполагала, что музыканты сейчас имеют хорошие доходы от платформ и соцсетей, где скачиваются их премьеры. Каково же было её удивление, когда только на одной музыкальной платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной платформе, а их у нас немало. Только представьте: не вставая со стула, она в среднем получала по 10 млн рублей в день от каждой из платформ», — рассказала близкая подруга Пугачёвой.

В этом году, к своему 76-летию, Алла Борисовна выпустила два новых трека, но таких же впечатляющих дивидендов, увы, они не принесли.

«Дело в том, что это далеко не хиты. Держаться на плаву певице помогает старый репертуар. На «Старинных часах» и других шлягерах Пугачёва зарабатывает на музыкальных платформах (в том числе и на российских) примерно 5 — 7 млн рублей в квартал. Это около 28 млн рублей в год», — пояснила телевизионный продюсер Алина Красная.

* Признан иноагентом в РФ.