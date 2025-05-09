Дочь Охлобыстина предрекла судьбу новорожденному сыну

Почти два месяца назад известный российский актер и режиссер Иван Охлобыстин поделился радостной новостью: его дочь Евдокия вновь подарила миру нового человека. Пятидесятивосьмилетний артист сообщил о рождении третьего внука, которого окрестили необычным именем — Ной. Это событие произошло спустя четыре года после появления первого внука Охлобыстина, родившегося в браке дочери Евдокии и актёра Георгия Батариели. Их первенца, девочку, назвали Евой, ставшей сестрой маленького Ноя.

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Ранее, перед рождением второго ребенка, Евдокия объявила новость необычной фотоссесией, подчеркивая красоту момента и удивление общественности таким неожиданным событием. В своём обращении к первым внукам он выразил желание уберечь их от ошибок прошлого и разделить накопленный жизненный опыт. Кроме того, актер торопится женить сыновей и выдать замуж младшую дочь. В отличие от отца, Евдокия даже думать не хочет о том, что когда-то придется женить сына. В социальной сети она поделилась трогательной фотографией, на которой вместе с супругом держит новорожденного Ноя.

“Никаких невест, конечно же, мое! Монахом будет. Я буду худшей свекровью в мире!”, – пишет девушка.

Напомним, что в конце 2022 года старшая дочь Ивана Охлобыстина подарила ему первого внука. Мальчика назвали Антоний. Тогда актер, как бывший священник написал послание для малыша. “Примерив в преддверии наступающего Нового года на себя роль дедушки, я решил воспользоваться этим великим статусом и немедленно составить завещание. Духовное разумеется”, – отметил он.