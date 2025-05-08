Рианна заинтересовалась отелем в Калужской области из-за фото Перминовой

Певица Рианна осталась в восторге от фото Елены Перминовой в отеле в Калужской области. Об этом модель сообщила в Telegram-канале.

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38-летняя модель опубликовала скриншот, на котором Рианна обращается к ней с вопросом: «Привет, детка! Где находится это потрясающее место?». Перминова скрыла, что ей ответила.

«Наша последняя поездка с детьми заинтересовала даже Rihanna. Все спрашивают про это место, просто бум в директе и с разных стран. Калужская область. <...> Случайно нашла его, без особых рекомендаций и советов, просто выбрала и уехали на 2 дня. Разные домики, бесконечное вариантов досуга, но главное — такое раздолье детям! Набегались, накатались, если было бы теплее, то чую, что мои там так бы и остались. Аришка уже просится на неделю, а я просто радуюсь, что дети счастливы!» — написала Перминова.

До этого Елена Перминова опубликовала первые фото с сестрой Кириенко на отдыхе в лесу.