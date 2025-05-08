Улетевшая на Кубу Бузова подогрела слухи о романе

Подписчицы Ольги Бузовой радуются за звезду: экс-участница «Дома-2» поделилась в соцсетях фотографией огромного букета белых роз и намекнула на новый роман. «Любовь — это когда он отправляет тебе твои любимые белые розы на другой конец земного шара», — написала отдыхающая на Кубе 39-летняя певица в своём телеграм-канале. И выложила красноречивые фото.

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Подписчики телеграм-канала разделились на два лагеря: одни поздравили звезду с появлением поклонника, другие выразили сомнение в правдивости намёков.

В сторис запрещённого в России Инстаграм Ольга поделилась и парой эмоциональных видео с букетом от неизвестного поклонника. На фоне артистка включила песню Жени Трофимова «Самолёты». Строки из этой же композиции процитированы в записке, спрятанной в букете.

На тайный роман Ольга Бузова намекала еще в начале этого года. Звезда опубликовала романтичное видео с отдыха в Красной Поляне: в кадре Ольга появилась в компании молодого человека, лицо которого было отвёрнуто от камеры. На вопросы журналистов Бузова ответила противоречиво, не подтвердив и не опровергнув того, что состоит в отношениях.