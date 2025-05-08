Кудрявцева сообщила, куда они уехали всей семьей

Лера Кудрявцева в последнее время не раз признавалась, что в ее с Игорем Макаровым браке большие проблемы. Как-то она даже сообщила о том, что ушла от мужа – поскольку у Игоря возникла алкогольная зависимость.

Позже телеведущая сказала, что до официального развода дело не дошло. Макаров прошел лечение в рехабе и супруга простила его.

Недавно Кудрявцева вновь пожаловалась на трудности в личной жизни. Тем не менее, их, по всей видимости, удалось преодолеть, пишет издание Тhevoicemag.

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«Я теперь всегда выбираю "детские" отели. Здесь, конечно, рай для деток! Есть огромный аквапарк и чудесный парк аттракционов — это идеальное место, как для детей, так и для взрослых, которые любят веселиться, как мы. Пусть даже на пару часов, но снова почувствовать себя ребенком — это великолепно», — призналась Кудрявцева.

Ведущая сняла двухэтажную виллу в Бодруме с прекрасным видом на море. Журналисты выяснили, что сутки проживания на вилле стоят 70 тысяч рублей.