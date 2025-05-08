Артист, сыгравший Леню Голубкова, рассказал о весточке от покойной жены

Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, опроверг слухи о проблемах со здоровьем. Владимир пообщался с журналистами «Московского Комсомольца» и поделился с ними личными историями.

«Со здоровьем у меня проблем нет. Диабет у меня давненько, и он меня не беспокоит. Мясо я ем постное, если увижу жир, то вырезаю его и выкидываю. Колбасу ем редко. Люблю сладкое, фрукты и овощи, из помидоров каждый день салат готовлю. Так что у меня легкая пища».

Артист признался, что в основном готовит себе сам. Иногда приезжает помочь бывшая супруга Лидия. Официально Пермяков был женат пять раз. Но лишь с двумя женщинами был счастлив.

«Вот, например, с Лидией Николаевной Мартьяновой мы прожили 20 лет, 13 из них – в законном браке и ни разу не поругались. Журналистка Наташа… Она моя судьба, считаю. Она рано умерла, в 1997 году, в 46 лет. Я был просто в шоке», - рассказал он.

Владимир утверждает, что Наташа приходила к нему уже после ее смерти. Он с ее матерью были на кладбище, привели в порядок могилу, поставили свечи. Вдруг прилетела сорока и аккуратно выдернула одну свечку.

«Сидела, держа восковой столбик в клюве, как факел. Теща машинально выхватила свечу обратно – сорока отлетела, но недалеко. Я бросился за ней: «Глупая, зачем тебе огонь? Давай лучше хлеба!» – но она лишь метнулась вверх, скользнула меж ветвей и исчезла в зелени. Я обернулся к теще: «Это не просто птица. Это Наташа к нам заглянула», - рассказал артист.

Актер Владимир Пермяков, сыгравший в 1994 году Леню Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, попробовал себя в драматургии. Он рассказал, что написал две христианские пьесы: «Рождение», о человеке, который совершил в 90-х годах ошибку и в итоге пришел к Богу, и «Перестройка».

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