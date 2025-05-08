Бывшая жена Паши Техника назвала сумму памятника для рэпера

Экс-супруга Паши Техника вышла на связь в личном блоге с заявлением. Ева Карицкая сообщила, что выбран и утвержден памятник на могилу рэпера. Также девушка обратилась к тем друзьям исполнителя, которые, по мнению Евы, довели его до смерти.

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«Памятник выбрали, утвердили. За 4 млн. Памятник в стиле Павла, с его скульптурой и тд… Больно, конечно, об этом думать и писать, но, слава богу, мы определились», — написала Ева в своем телеграм-канале.

На памятник им удалось собрать благодаря донатам.

А вот что Карицкая сказала тем, кто довел Павла до могилы: «Пусть эти нелюди не берут на себя много. Я надеюсь, эти люди вообще никогда в жизни не придут на могилу Паши. А если придут, хана им».

Напомним, Техник скончался в начале апреля в больнице Таиланда. Некоторое время рэпер находился в коме. 24 марта у Павла случился инфаркт из-за передозировки запрещенных веществ, однако те, кто был рядом с музыкантом, не обратились своевременно к врачам. Лишь 27 марта Техника доставили в клинику и подключили его к ИВЛ и ЭКМО. Рэпера планировали транспортировать из Пхукета в больницу Бангкока, однако не успели — 5 апреля Павла не стало.