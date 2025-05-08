Панайотов рассказал о вознаграждении за победу в шоу «Маска»

Александр Панайотов стал победителем шестого сезона шоу «Маска».. По словам Панайотова, он до последнего не верил, что ему удастся одержать победу, пишет издание Ura.news.

«За победу в „Маске“ денег не дают — это всем известный факт, —За победу в „Маске“ дают только красивую, тяжелую, золотую статуэтку. Она сейчас у меня стоит дома, прямо по центру. Этот трофей для меня самый главный», - признался Александр.

Певец сказал, что ему тяжело дался первый выход на сцену.

«Первый номер для меня действительно оказался самым сложным. В тот момент ты привыкаешь к своей маске, начинаешься с ней сливаться воедино, потеешь… У меня были панические атаки. Но потом, после первого выпуска, все становится гораздо легче. Я получил большое удовольствие от участия в шоу», заверил исполнитель.

Напомним, в этом году финалисты были представлены персонажами: Страус, Боксер, Далматин, Вождь и Сокол. Панайотов был в маске Вождя.