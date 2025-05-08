Борисова должна налоговикам значительную сумму

Дана Борисова недавно купила себе новое жилье в Москве. Оно расположено в элитном ЖК «Онли» с видом на Москву-реку в районе Филевского парка. Но при этом телеведущая не платит налог на имущество. Как информирует Телеграм-канал Mash, она задолжала ФНС около 121 тысячи рублей.

Mash предполагает, что речь идет о квартире на Рязанском проспекте, небольшой даче в Щапово и новой квартире в «Онли».

Дане не впервые задерживает платежи. В прошлом году с телеведущей через суд взыскали долги за коммуналку и по микрозаймам.

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала, что у ее возлюбленного Кирилла четыре жены по всему миру. Борисова отметила, что партнер сразу рассказал о своих супругах и пятерых детях. По словам телеведущей, мужчина всех содержит.

Кирилл — предприниматель. Он родился на Камчатке, но на данный момент проживает в Англии.