Соседов назвал гонорары Киркорова «аморальными»

Сергей Соседов был гостем YouTube-канала «В гостях у Ханги», где заявил, что Филипп Киркоров обязан делиться своими большими гонорарами. Об этом пишет Gazeta.ru.

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«И Киркоров, и Басков, и прочие. А что только на костюмы тратить? Это же аморально! Это аморально, когда в стране такая ситуация, а ты меняешь перья каждый раз, и у тебя квартира или две заняты под костюмы. Вы скажете: «Он может себе это позволить», — но и мы имеем право ему сказать, что это аморально. Не украл, но поделись», — сказал эксперт.

«Делиться» музыкальный критик предложил с пенсионерами, сиротами, инвалидами и пр.

Ранее Алена Апина появилась на фестивале «Удачные песни» в кожаном боди и привлекла к себе внимание общественности. Многие раскритиковали выход артистки в таком наряде и напомнили ей об ее возрасте. Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» встал на защиту исполнительницы хита «Ксюша».