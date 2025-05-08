Зверев попал в уличный конфликт

Сергей Зверев выгуливал во дворе свою кошку Маркизу. В это же время компания молодых людей гуляла с доберманом без поводка. Доберман, по словам Зверева, набросился на кошку. Компания начала снимать происходящее на телефон.

Зверев был возмущен и отобрал телефон с записью. Тогда парень набросился на стилиста, пишет 5 Канал.

«Он стал выкручивать мне пальцы, полез в драку. А им прикольно, хороший контент. Я сказал, что отдам телефон, если они сейчас же уйдут с собакой в свой двор. Нет, они продолжали делать нервы, ходили вокруг, не знали, что еще сделать. Как вы думаете, что делать с такими бессознательными людьми? Уже давно есть закон, запрещающий гулять с собакой во дворах без намордника и поводка», — прокомментировал ситуацию сам стилист.

Хозяйка добермана заявила журналистам, что отпустила собаку «побегать». А Зверев, по ее словам, начал кричать и скандалить.

О судьбе кошки не сообщается.

Кстати, Зверев-старший уже десять лет не общается с приемный сыном, которого выгнал за воровство. Теперь Сергей Зверев-младший пытается засудить родителя, утверждая, что получил моральную травму, когда отец водил его на взрослые вечеринки.