Водонаева о потопе в квартире: «Это был просто ад!»

Телеведущая Алена Водонаева на YouTube-шоу «Алена, блин! Посидим» рассказала о неприятной истории. Сотрудники газовой компании проткнули трубу с кипятком во время плановых работ в доме, где живет Алена, рассказывает Gazeta.ru

«У меня кипяток хлестал 30-40 минут на паркет на кухне. Это был просто ад! Там было как в бане. Я стояла и даже плакать не могла, никогда такого не видела. Ты просто стоишь, как дебил, и смотришь, как уничтожается твое имущество», — сказала Водонаева.

После того, как телеведущая провела в такой атмосфере долгое время, пытаясь уменьшить последствия потопа, у нее начались проблемы с дыханием, пришлось лечь в больницу.

Водонаева объяснила, что сейчас пытается решить вопрос о возмещении ущерба с организацией, чьи сотрудники допустили аварию, и надеется, что договорится с ними «полюбовно».

Ранее блогер и телеведущая Алена Водонаева пошутила, хочет стать солисткой группы «Воровайки».