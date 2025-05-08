Муцениеце столкнулась с паранормальным явлением

Агата Муцениеце в беседе с блогером Стасом Круглицким на YouTube шоу поделилась личной историей столкновения с непознанным. Актриса в разговоре, посвященном паранормальным явлениям, призналась, что видела призрак покойного отца, пишет 5 Канал.

«Я начинаю засыпать и слышу, как идет бабушка. Я шевелюсь — падает подушка. И вдруг подушка начинает левитировать. Просто взлетает. Я понимаю, что это папа подает мне подушку. Я в шоке, пугаюсь», — рассказала Агата.

Отец Муцениеце умер, когда ей было три года. По словам Агаты, в той комнате практически ничего не менялось, даже мебель. Мама актрисы там тоже нередко замечала какие-то знаки.

Ранее 36-летняя Агата Муцениеце приняла предложение 41-летнего музыканта Петра Дранги выйти за него замуж. Об этом актриса сообщила в своих соцсетях.