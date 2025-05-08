Фолловеры раскритиковали невесту Лепса

Григорий Лепс прошлым летом представил вчерашнюю школьницу Аврору Кибу как свою невесту. Несмотря на то, что пара время от времени появляется на светских мероприятиях, публика все же считает, что это, скорее всего, такой сложный пиар-ход. Полезный для Лепса и особенно для Авроры.

На днях Киба сообщила в микроблоге, что стала участницей шоу «Мастер игры» на телеканале ТНТ.

«На 17-е число ничего не планируем! Уже 17-го мая в 19:00 выйдет первая серия нашего загадочного шоу, полного сюрпризов, как для вас, так и для нас! Давайте вместе проведем этот вечер субботы на ТНТ», -пригласила она подписчиков.

Подписчики критически отнеслись к этой новости. Они считают, что на фоне славы певца девушка хочет выстроить свою карьеру, пишет издание vokrug.tv.

«У нее не получится стать популярной, как ей хотелось бы, потому что публике интересны люди, которые добились всего сами. А ее так и будут называть «малолетка Лепса»», - прокомментировали они сообщение.

Недавно Аврора Киба посетила концерт Григория Лепса в Дубае.