Сукачев рассказал об отношениях с детьми

У Гарика Сукачева с женой Ольгой двое детей: сын Александр и дочь Анастасия. Александру в этом году исполнится 40 лет. Он работает режиссером.

Музыкант рассказал, что видится с сыном нечасто, пишет «Караван Историй»..

«Когда Саша учился еще, у нас было много тем для разговоров, например мы больше говорили о творчестве, а сейчас нет. У нас, конечно, бывают профессиональные разговоры, касающиеся каких-то фильмов, которые хочется обсудить, но не более того. У каждого своя судьба, свой путь», - сказал Сукачев.

Дочь Анастасия живет с родителями. У нее сейчас на первом месте стоит учеба в университете. Певец признался, что хочет оставить ей в наследство большую коллекцию лодок.

«Кто-то строит квартиры, дачи, а я строю лодки. Я их строю больше двадцати лет. Первая моя лодка связана с моей дочерью, я строил для нее, и следующую, и последнюю тоже», - резюмировал музыкант.

Ранее российский рок-музыкант, режиссер театра и кино Гарик Сукачев сообщил, что актеру Михаилу Ефремову требуется отдых после выхода из колонии.