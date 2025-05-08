Стало известно о заработке Пугачевой в России

Алла Пугачева с семьей уехала за рубеж три года назад. Однако Примадонна до сих пор зарабатывает в России. Журналисты «Комсомольской Правды» выяснили, что Алла Борисовна получает неплохой доход от платформ и социальных сетей, где размещены ее треки.

Об этом «КП» рассказала знакомая Пугачевой.

«Алла не предполагала, что музыканты сейчас имеют хорошие доходы от платформ и соцсетей, где скачиваются их премьеры. Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 миллионов рублей. И это только на одной платформе, а их у нас немало. Только представьте: не вставая со стула, она в среднем получала по 10 миллионов рублей в день от каждой из платформ», - объяснила она.

Телевизионный продюсер Алина Красная отметила, что певицу кормит старый репертуар.

«На «Старинных часах» и других шлягерах Пугачева зарабатывает на музыкальных платформах (в том числе и на российских) примерно 5 - 7 млн рублей в квартал. Это около 28 млн рублей в год», – уточнила Алина.

К Алле Пугачевой приехала ее старшая дочь Кристина Орбакайте. Об этом сообщила сама артистка на своей страничке в социальной сети. Она уточнила, что 8 мая, у нее концерт в Лимассоле.