Алиса Вокс рассказала о случившемся чуде

Алиса Вокс страдает редким заболеванием крови. Болезнь считается неизлечимой и прогноз может быть очень разным. Но Алисе, наконец, удалось подобрать, лечение, которое дало долгожданный положительный результат.

«Господь сотворил для меня огромное чудо! Больше девяти лет я ждала этого дня! Делюсь с вами первыми! Это абсолютно невозможно, но это происходит сейчас со мной! От счастья мне хочется орать на весь мир!» — написала певица в Телеграм-канале.

В прошлом году Вокс озвучила свой диагноз, сообщив, что страдает от системного аутоиммунного заболевания крови, которое на данный момент является неизлечимым. Каждый год ей требуется проходить химиотерапию. Сейчас певица проходит лечение у ведущего специалиста в этой области, пишет издание super.ru.

«Прогноз совершенно непонятен. Кто-то живет с этим два года, кто-то — 90 лет. Все сугубо индивидуально», — объяснила Алиса.

Вокс призналась, что проблемы со здоровьем начались на фоне перманентного стресса.