Гузеева сообщила, что отмечать День Победы будет только в Москве

Лариса Гузеева была в поездке по Германии. В микроблоге телеведущая рассказала, что выполнила важный для нее пункт мероприятия - возложила цветы в Берлине павшим в годы Великой Отечественной войны советским солдатам. А праздновать Великую Победу она обязательно будет дома. Об этом пишет 5 Канал.

«Завтра домой — великий праздник только дома, только дома. Предвосхищая вопросы, естественно, мы нашим павшим солдатам возложили цветы. Ну а как по-другому? Но праздновать — только в Москве», — сказала Гузеева.

Также актриса поделилась впечатлениями от посещения старинного ресторана, построенного в 1621 году. Гузеевой очень понравилась местная кухня.

Берлин, судя по всему, один из любимых городов Гузеевой. В декабре прошлого года Лариса Андреевна также выходила на связь из столицы Германии. Правда, в тот раз настроение звезды было упадническим — она простудилась и почти потеряла голос.