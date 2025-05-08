Певец Григорий Лепс набросился с оскорблениями на журналистку после вопроса о личной жизни. Звезда показал на публике свой вспыльчивый характер. Видео инцидента появилось в Telegram-канале Главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» часто бывает на мероприятиях и общается с представителями прессы. Недавно он резко отреагировал на вопрос журналистки о личной жизни, девушка случайно задела его во время общения. Он грубо высказался в ее адрес.

«Аккуратно. Я же не твой муж, не твой друг. Не трогай», — обратился он к ней.

Он назвал журналистку «лошадью» и «кобылой», добавив к речи матерные выражения. Лепс удалился, но продолжил общаться с журналистами, только подальше от корреспондентки.

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Уже через минуту певец отвечал на вопросы о семье и детях, которых любит баловать подарками и цветами. Он подчеркнул, что не любит готовить, для этого существуют домработницы.

Напомним, что это не первый подобный инцидент с участием артиста. В прошлом году он выбил из рук зрительницы телефон на своем концерте. Девушке делали замечания о том, что она слишком близко снимает, но она не убирала мобильное устройство. Тогда Григорий решил действовать жестче.

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