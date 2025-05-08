Мировой суд оштрафовал актера Смольянинова*

Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) за неуплату в срок другого административного штрафа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — говорится в сообщении.

Сумма назначенного штрафа неизвестна. Кроме того, 15 мая в отношении актера рассмотрят аналогичное административное дело. По данным агентства, в прошлом году Смольянинова оштрафовали на общую сумму в 16 тыс. рублей.

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Актер был заочно арестован в РФ по факту возбуждения уголовного дела о распространении ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической или другой ненависти группой лиц, а также по делу о возбуждении ненависти в интернете. Мужчина был объявлен в международный розыск.

В конце января сообщалось, что российским следователям отказала в правовой помощи страна, где находится Смольянинов. Подробнее об уголовном деле против Смольянинова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Артуру Смольянинову заблокировали счета в России.

*признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов.