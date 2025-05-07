Паулина Андреева взяла фамилию Бондарчука после развода

Актриса Паулина Андреева взяла двойную фамилию — теперь она Андреева-Бондарчук. При этом, она пошла на такой шаг уже после развода с режиссером Федором Бондарчуком. Об этом сообщает Peopletalk.

Напомним, что пара рассталась после девяти лет совместной жизни. Все это время актриса жила под своей фамилией.

«Теперь Паулина официально Андреева-Бондарчук, об этом появилась информация на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы. Видимо, звезда решила запомнить брак с режиссером на всю жизнь», — сообщает издание.

Ранее Паулина Андреева-Бондарчук поделилась снимком с родным братом.