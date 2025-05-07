«Психосоматическое расстройство»: Бледанс поделилась переживаниями из-за возраста

В апреле российская актриса Эвелина Бледанс отметила свое 56-летие. Она призналась, что раньше страдала от комплексов, связанных с возрастом, но смогла преодолеть этот внутренний конфликт. В одном из недавних интервью Бледанс поделилась своими мыслями о том, как научиться принимать себя.

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— У меня были серьезные переживания на эту тему: накануне 50-летия я даже чуть в больницу не загремела. Психосоматическое расстройство спровоцировало проблему: заклинило шею, чем только я ее не лечила — и иголками, и прочим. Вылечила. И как отрезало — взяла и решила, что переживать больше не буду, потому что себе дороже. Ну да, иногда смотришь и думаешь: в этом местечке 20 лет назад было немного получше. Но и сейчас хорошо. В общем, как-то достаточно спокойно отношусь — не переживаю точно, — поделилась актриса.

Артистка посоветовала не зацикливаться на возрасте, чтобы не добавлять себе лет. По словам Бледанс, у нее так много проектов, что ей не хватает времени даже на то, чтобы обратить внимание на свои морщины. В отличие от некоторых людей, которые могут «в выходной лежать на диване, просто смотреть что-нибудь по телеку», она говорит, что начинает насыщенный день не позднее семи утра.

Звезда также рассказала, что не ограничивает себя в еде, но старается питаться сбалансированно и здорово. Основной поддержкой в поддержании формы для нее является спорт. Бледанс регулярно занимается йогой, растяжкой и силовыми упражнениями, а завершает тренировки расслабляющим массажем.

Кроме того, у артистки есть старые травмы, полученные во время участия в экстремальных шоу «Большие гонки» и «Последний герой». Все свои тренировки она согласовывает с персональным тренером. Занятия спортом помогли ей успешно выступить в новых выпусках шоу «Маска» на НТВ. Она прошла физическую подготовку, чтобы уверенно передвигаться по сцене в тяжелом костюме.

— Не хочу вспоминать те времена, когда нога отказывалась функционировать. Страусильда (костюм артистки в шоу, — прим. «ВМ») была настолько тяжело управляемой (я это поняла уже на примерках), что мне ничего не оставалось, как потихоньку расширять возможности своего тела, — приводит ее слова StarHit.

Летом прошлого года Бледанс рассказала, что всегда мечтала о дочери и в возрасте 46 лет даже прибегала к искусственному оплодотворению, но вскоре потеряла ребенка.