Агата Муцениеце призналась в алкоголизме

Актриса Агата Муцениеце призналась, что после скандального развода с Павлом Прилучным пристрастилась к спиртному. Она подчеркнула, что страдала настоящей алкогольной зависимостью.

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«Я начала топить свое горе. У меня был миллиард причин пить. И я пила, пила, пила, пила и поняла, что я зашла слишком далеко, и прекратила это дело», - разоткровенничалась Муцениеце в YouTube-шоу «Догадки Агатки».

Актриса также не стала скрывать, что старается полностью отказаться от любого алкоголя, потому что у нее есть проблемы с контролированием количества выпитого.

«Я не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и все. В смысле? А третий, пятый, седьмой бокал?» — попыталась скрыть свою боль за шуткой Агата.

Она также с гордостью сообщила, что с начала 2025 года практически не пила, но «нахрюкивалась на Новый год и еще пару раз на Мальдивах».

Напомним, в 2020 году уже после официального развода Муцениеце обвинила Прилучного в рукоприкладстве. Она рассказала, что Павел отбирал у нее телефон и мешал строить карьеру.

Ранее сообщалось, что старший сын Муцениеце и Прилучного переехал жить к отцу. 11-летний Тимофей отказался общаться с матерью. В итоге актриса обратилась в суд с требованием установить место проживания мальчика с ней. При этом адвокат Прилучного утверждает, что Агата не интересуется жизнью Тимофея и разговаривает с ним только о судебном процессе.