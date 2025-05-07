Джиджи Хадид решилась на ультиматум, устав ждать предложение от Брэдли Купера

Брэдли Купер и Джиджи Хадид встречаются с октября 2023 года, однако дело пока не движется к свадьбе. Отсутствие предложение руки и сердца со стороны актера расстраивает модель, и, как сообщает издание Radar Online, она готова поставить вопрос ребром.

По словам инсайдера, Хадид сделала уже достаточно намеков на свадьбу. Она устала ждать и теперь не боится выдвинуть ультиматум — свадьба или расставание.

«Джиджи искренне надеялась, что он сделает ей предложение. Дни рождения, праздники… было масса поводов. И теперь она начинает думать, что Купер не решится на этот шаг без 'пинка»«, — передал инсайдер.

Ранее Брэдли состоял в отношениях с моделью российского происхождения Ириной Шейк. Звезда подиума родила от актера дочь Лею. К слову, Купер был женат всего единожды — его официальной супругой стала актриса Дженнифер Эспозито. Брак оказался хлипким и продлился всего четыре месяца.

Что касается Джиджи, то ранее она крутила роман с Лео ДиКаприо. После того, как модель переключилась на Купера, его многолетней дружбе со звездой 'Титаника» пришел конец.