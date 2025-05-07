Внук Пугачевой обнародовал тяжелый диагноз

Артист Никита Пресняков, внук известной певицы Аллы Пугачевой, раскрыл подробности о своих тяжелых заболеваниях. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, Никита держит поклонников в курсе своей жизни, часто рассказывает об отдыхе и работе, но почти никогда не делится проблемами.

Вместе с тем, музыкант признался, что у него синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Ребят, кто-нибудь из вас точно шарит в SMS. Если найдутся такие, мы можем посотрудничать, потому что я очень не хочу этим заниматься. Для меня это какой-то треш. С моим легким СДВГ это превращается в какие-то иероглифы», — отметил Пресняков-младший.

Напомним, что расстройство проявляется в виде неспособности человека справляться с какими-то простыми повседневными делами и задачами.

Ранее внук Пугачевой сообщил, что врачи обнаружили у него полипы желчного пузыря — доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, происходящие из желчнопузырного эпителия.