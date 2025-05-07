Рената Литвинова показала редкое фото с Шоном Пенном

Рената Литвинова взволновала своих подписчиков кадрами с именитой голливудской звездой. Актриса фильмов Киры Муратовой сфотографировалась вместе с Шоном Пенном, легендой кино и бывшим секс-символом.

© WomanHit.ru

«Какие бывают радостные встречи после наших спектаклей — с Шоном Пенном, фильмы которого я пересматривала множество раз!», — подписала пост Рената.

На снимках Литвинова сияла от счастья и не могла оторвать глаз от голливудского коллеги. Актриса предстала в черном элегантном пальто, а Шон — в классическом костюме и белой рубашке.

© Соцсети

Подписчики актрисы были изумлены, увидев Ренату и голливудскую звезду вместе. Они обратили внимание, с каким обожанием актриса смотрит на Пенна.

«Рената божественно красивая, а Шон Пенн просто легенда», «Фото такое говорящее», «Кадр — огонь», — прокомментировали фото поклонники Литвиновой.

К слову, появление Пенна на спектакле Ренаты неслучайно: он пришел поддержать свою возлюбленную, актрису Валерию Ников из Болгарии, которая в этот день вышла на сцену.