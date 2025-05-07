Рената Литвинова показала редкое фото с Шоном Пенном
Рената Литвинова взволновала своих подписчиков кадрами с именитой голливудской звездой. Актриса фильмов Киры Муратовой сфотографировалась вместе с Шоном Пенном, легендой кино и бывшим секс-символом.
«Какие бывают радостные встречи после наших спектаклей — с Шоном Пенном, фильмы которого я пересматривала множество раз!», — подписала пост Рената.
На снимках Литвинова сияла от счастья и не могла оторвать глаз от голливудского коллеги. Актриса предстала в черном элегантном пальто, а Шон — в классическом костюме и белой рубашке.
© Соцсети
Подписчики актрисы были изумлены, увидев Ренату и голливудскую звезду вместе. Они обратили внимание, с каким обожанием актриса смотрит на Пенна.
«Рената божественно красивая, а Шон Пенн просто легенда», «Фото такое говорящее», «Кадр — огонь», — прокомментировали фото поклонники Литвиновой.
К слову, появление Пенна на спектакле Ренаты неслучайно: он пришел поддержать свою возлюбленную, актрису Валерию Ников из Болгарии, которая в этот день вышла на сцену.