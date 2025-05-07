Назван многомиллионный гонорар JONY за концерт

Продюсер Сергей Дворцов назвал многомиллионный гонорар певца Jony за один концерт. Эксперта цитирует издание «Страсти».

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По словам Дворцова, Jony сейчас является одним из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады.

«Что касается гонораров, то он получает в районе 6 млн рублей за один концерт. Райдер у каждого артиста индивидуален, кто-то может есть только морепродукты, может быть алкоголь, а у кого-то прописаны только бутылка воды, чай, какие-то закуски и салатики», — объяснил продюсер.

Дворцов также согласился, что JONY обгоняет по популярности Сергея Лазарева и Диму Билана и отличается не только работоспособностью, но и хорошей репутацией.