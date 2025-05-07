Культового певца обвинили в длящемся в течение шести лет сексуальном насилии

Бывшие домработницы легендарного американского певца Смоки Робинсона обвинили его в сексуальном насилии. Об этом сообщает NBC.

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По информации источника, предполагаемые жертвы артиста заявили, что насильственные действия длились на протяжении как минимум шести лет. В судебном иске сказано, что нападения Робинсона чаще всего происходили в его доме в Калифорнии. Женщины требуют возмещения ущерба на общую сумму около 50 миллионов рублей.

По словам адвоката потерпевших женщин Джон Харрис, все истицы — испаноязычные женщины, которые работали домработницами с зарплатой ниже минимальной и находились в уязвимом положении, не имея возможностей защитить себя. Согласно материалам дела, перед насилием над своими сотрудницами Смоки выходил к ним голым, а также стелил на постель полотенце, чтобы не запачкать простыни.

Смоки Робинсон является обладателем премии «Грэмми» и одной из легенд рок-н-ролла. В разные годы он сотрудничал со Стиви Уандером и другими выдающимися музыкантами.

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