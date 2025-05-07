Полина Гагарина показала фигуру в бикини

38-летняя певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками кадрами с отдыха в Дубае, опубликовав снимки в откровенном купальнике. На снимке звезда позирует в миниатюрном голубом, зачесав мокрые волосы назад. Гагарина предстала перед камерой без макияжа, расслабленно расположившись у бассейна.

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Это не первый случай, когда певица демонстрирует свою подтянутую фигуру. В феврале она выложила видео в облегающем черном комбинезоне с глубоким декольте, а в апреле поделилась кадрами после тренировки в спортивной форме. Поклонники отмечают, что несмотря на возраст и рождение двоих детей, Гагарина продолжает поддерживать идеальную форму. В комментариях к публикации фанаты восхищаются ее фигурой: «Выглядишь потрясающе!», «Настоящая королева сцены и пляжа».

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Ранее Гагарина рассказывала о военном прошлом своего деда, который служил разведчиком во время Великой Отечественной войны. Дед Гагариной был отобран в разведку благодаря отличному владению немецким языком. После войны он получил четыре ордена — за взятие Берлина и проявленную отвагу. Два других остались для семьи загадкой.