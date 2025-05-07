Гоша Куценко на допросе в СК не смог назвать точное число своих машин

Актер Гоша Куценко не смог назвать точное количество автомобилей, которыми владеет. Это следует из его показаний, данных в ходе допроса на стадии следствия. Они были оглашены 7 мая в Дорогомиловском районном суде Москвы. Сам артист не смог явится на заседание по уголовному делу о мертвой женщине, тело которой нашли в его «Запорожце».

Куценко находится на съемках за пределами Москвы, поэтому суд разрешил прокурору огласить показания, данные ранее. Как следует из этих показаний, актер заявил, что у него в собственности «примерно семь или восемь» машин. Он точно помнил, что в его автопарке есть минивэн Voyah Dreamer, спорткар Morgan, Suzuki Jimmy и Toyota Маrk. «Запорожец» он приобрел для съемок в фильме, который так и не вышел на экраны.

Убийство произошло в ночь на 19 января нынешнего года. Тело погибшей в машине во дворе дома Куценко на Кутузовском проспекте заметили прохожие. В убийстве подозревается 30-летний Альберт Абдуллин. Мужчина признался, что в процессе алкогольных возлияний с девушкой они повздорили, и он несколько раз ударил её ножом.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выяснилось, что Абдуллин полтора года обитал в «Запорожце», накрытым чехлом.