Канье Уэст обиделся на популярного ведущего и покинул интервью спустя 2 минуты после начала

Британский ведущий Пирс Морган попытался взять интервью у Канье Уэста — увы, неудачно. Рэпер покинул эфир спустя 2 минуты после его начала. И всё из-за того, что Пирс сперва назвал его Уэстом (как мы помним, музыкант с некоторых пор предпочитает, чтобы его называли Йе), а затем задал вопрос о происходящем в его жизни в последнее время.

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А дела у Канье, как мы помним, были так себе: скандал с бывшей женой Ким Кардашьян, провокационные высказывания в поддержку P. Diddy и другие спорные заявления, а следом ещё и уход Бьянки Ценсори. В общем, из скандалов Йе не вылезал.

Отвечая на вопрос, Канье, сидящий на фоне роскошных курортных видов, заметил: «Вы видите этот вид? Судите по виду, как сейчас моя жизнь». — Морган же подчеркнул: «Вид — это Майорка, я там был. Это прекрасное место, и, по сути, вы кажетесь очень расслабленным и счастливым». «Это прямо противоречит вашему общественному имиджу на данный момент, за последние пару лет, во главе с вашим свирепым». — Журналист не успел договорить, как музыкант начал прерывать его. Йе не дал Моргану договорить, выкрикнув, что не согласен с его словами.

Морган попытался продолжить диалог, вспомнив о недавних провокационных твиттах Канье, и упомянул, что у него на данный момент 32 миллиона подписчиков. Цифра оказалась неточной и вывела Уэста из себя.

«Слушай, сейчас ты не уберёшь ни дюйма с моего члена, братан. Типа, сколько у меня подписчиков?» — выдал он.

Пирс исправился, но было уже поздно.

«Я подарок, братан. Я имею в виду, почему все вы, люди из СМИ, ведёте себя так, будто вы не включали мои песни на своих свадьбах, выпускных или похоронах? Это просто показывает ненависть, что вы испытываете к людям, которые излучают любовь. В моём творчестве так много любви. Теперь вы не берёте на себя ответственность или подотчётность… Нет, сэр, мы вернёмся, когда вы научитесь считать», — отрезал Канье и отключился.

Интервью, которое мы не заслужили.