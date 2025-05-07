Бывший муж Бородиной заявил, что посетил Донбасс после начала СВО

Никита Бородкин

Бизнесмен Курбан Омаров, бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, признался, что сразу после начала спецоперации посетил Донбасс. Об этом сообщает «Звездач».

Бывший муж Бородиной заявил, что посетил Донбасс после начала СВО
© РИА Новости

В соцсетях он опубликовал кадры своей поездки, на которых идет с группой людей в каске и бронежилете. На фоне слышен взрыв снаряда.

«К тому моменту мы уже не вздрагивали от прилетов, даже когда били HIMARS. Один такой прилет случайно попал на камеру. Помню, капитан тогда сказал: "Если бы бабахнуло метров на 500 ближе — каску вместе с головой оторвало бы". А мы просто улыбнулись», — написал он.

Омаров также отметил, что тогда поддержал спецоперацию в отличие от многих знаменитостей. При этом бизнесмен подчеркнул, что не будет говорить, что именно делал в зоне проведения спецоперации.

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