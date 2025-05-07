Бывший муж Бородиной заявил, что посетил Донбасс после начала СВО

Бизнесмен Курбан Омаров, бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, признался, что сразу после начала спецоперации посетил Донбасс. Об этом сообщает «Звездач».

В соцсетях он опубликовал кадры своей поездки, на которых идет с группой людей в каске и бронежилете. На фоне слышен взрыв снаряда.

«К тому моменту мы уже не вздрагивали от прилетов, даже когда били HIMARS. Один такой прилет случайно попал на камеру. Помню, капитан тогда сказал: "Если бы бабахнуло метров на 500 ближе — каску вместе с головой оторвало бы". А мы просто улыбнулись», — написал он.

Омаров также отметил, что тогда поддержал спецоперацию в отличие от многих знаменитостей. При этом бизнесмен подчеркнул, что не будет говорить, что именно делал в зоне проведения спецоперации.