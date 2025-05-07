Пугачева может помочь Орбакайте оспорить запрет на въезд в Латвию

Алешкин считает, что решение Латвии может быть пересмотрено, и влияние Аллы Пугачёвой может сыграть решающую роль в преодолении возникшего «недоразумения». В случае неудачи, по словам адвоката, у Орбакайте остается возможность обратиться в суд.

Напомним, что власти Латвии запретили Кристине Орбакайте въезд в страну, объяснив это ее участием в «пропагандистских мероприятиях», связанных с ее выступлениями в Крыму. Орбакайте заявила о намерении добиваться отмены запрета в судебном порядке.

Ранее Кристина Орбакайте отправилась на Кипр к Алле Пугачевой. Также стало известно, как чеченский внук Пугачёвой дважды «проучил» бабушку.