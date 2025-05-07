Оскорбившая Россию сценаристка «Аутсорса» не приехала на похороны сына

Сценаристка сериала «Аутсорс» Анна Козлова, уехавшая из России и резко высказывавшаяся о россиянах, не пришла на похороны сына в Москве. Об этом пишет «СтарХит».

Сын Анны Козловой и ведущего Сергея Шаргунова 19-летний Иван погиб 2 мая, его сбила машина. Сегодня в Москве проходит траурная церемония. Проститься с молодым человеком пришли около 50-60 человек, среди них близкие, друзья, одноклассники.

При этом мама Ивана Анна Козлова, три года назад эмигрировавшая за границу, на похоронах так и не была замечена.

После отъезда из России Анна Козлова дала интервью, в котором заявила, что ее «удивил и потряс» в 2022 году российский народ. Она упомянула о «рабстве» россиян и «белых и пушистых зайчиках».

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На фоне разразившегося скандала генпродюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев вынужден был прокомментировать слова Козловой, отметив, что она бросила тень на всю команду «Аутсорса», а над которым работало 200 человек, в том числе 20 авторов. Гордеев констатировал, что с этим личным мнением «ей самой жить» и как учит сериал «Аутсорс», «у любого поступка бывают последствия».