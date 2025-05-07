Назван многомиллионный доход конторы Екатерины Гордон

Стал известен многомиллионный доход адвокатской конторы телеведущей Екатерины Гордон. Сумму доходов Гордон со ссылкой на открытые источники назвало издание «Страсти».

© Соцсети

Гордон еще с 2010 года владеет адвокатской конторой ООО «Гордон и сыновья» — юристке принадлежит 75% компании, остальные 25% — Максиму Дмитриеву.

За 2024 год организация заработала 28,7 миллионов рублей, из них чистая прибыль составила 1,6 миллиона рублей. В 2023 году адвокатская деятельность принесла Гордон 22,2 миллиона рублей, из которых чистой прибылью были 336 тысяч рублей.

Также Гордон также владеет ООО «Правовая защита спорта» с 3,8 миллиона рублей дохода за 2024 год, из которых чистой прибыли — 458 тысяч рублей.

В марте Гордон вступилась за своего бывшего мужа — телеведущего Александра Гордона.