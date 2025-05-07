Цыганова высказалась об уехавших знаменитостях: «Есть ли что-то русское в предателях?»

Виктория Цыганова вновь высказалась об уехавших знаменитостях. Певица заявила, что хотя многие из них воспитывались в Советском Союзе на примерах героических отцов и дедов, победивших фашизм, как оказалось, часть уехавших элит лишь мимикрировала под русских. «А как дошло до дела — проворовались и уехали к себе домой в Израиль», — написала Цыганова в своём Telegram-канале.

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В связи с этим артистка и общественный деятель задалась вопросом: «Есть ли что-то русское в предателях, которые разворовали страну в 90-е и уехали, в артистах, уехавших после начала СВО?».

«Взять того же Зеленского, чей дедушка — герой Великой Отечественной войны. Зеленского и ему подобных зомбоящик за 30 лет переформатировал. Не осталось в них ни капли сострадания, человечности и любви к Родине» — считает Виктория.

Ранее Виктория Цыганова призвала принять жёсткие меры в отношении блогера Михаила Литвина, купившего военный билет и покинувшего страну из-за необходимости явки в военкомат.