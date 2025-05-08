Шукшина впервые высказалась о скандале с сестрой Ольгой после победы в суде

Мария Шукшина впервые публично высказалась о затянувшемся конфликте с младшей сестрой Ольгой. Напомним, в 2019 году их мать, Лидия Федосеева-Шукшина, передала старшей дочери авторские права на более чем 100 произведений покойного мужа — писателя и режиссёра Василия Шукшина.

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Ольга же с решением категорически не согласилась и подала в суд. При этом сама Лидия Николаевна отмечает, что не помнит, как и при каких обстоятельствах передала свои права Марии. Сейчас она сильно переживает из-за судебных разбирательств и хотела бы помирить наследниц.

Тем не менее суд встал на сторону Марии: в марте иск Ольги был окончательно отклонён, что подтверждает правомерность передачи прав. На этом фоне актриса дала редкий комментарий о сложившейся ситуации.

«Я, конечно, не комментирую всё, что касается судов, потому что моя сестра Ольга постоянно подаёт в суд то на спектакль, то на театр, то на меня, то на маму. А мы всё время выигрываем. Так и живём… Кто чем наполнен, то и выплёскивает — так говорят», — рассказала Мария в эфире шоу «Эмпатия Манучи».

По словам актрисы, она долго предпочитала молчать, не желая комментировать семейную драму, но поведение сестры, выносящей конфликт в публичное пространство, побудило её высказаться.