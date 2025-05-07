Внук Пугачевой Никита Пресняков рассказал о жизни с СДВГ

Певец Никита Пресняков, постоянно проживающий за пределами России, признался, что страдает от проявлений СДВГ. Из-за этого он столкнулся с проблемами в работе, сообщает KP.RU.

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В социальных сетях он обратился за помощью в настройке бизнес-аккаунта.

"Я очень не хочу этим заниматься. Для меня это какой-то треш... С моим легким СДВГ это превращается в какие-то иероглифы", - цитирует артиста издание.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности обычно выявляется в детском возрасте. СДВГ относится к гиперкинетическим расстройствам - группе эмоциональных расстройств и расстройств поведения. Он проявляется сложностями сосредоточения и удержания программы действий, чаще всего человеку трудно фокусироваться на одной задаче.

В марте 2025 года бизнес-партнер Преснякова подал в суд иск с требованием выплаты 2,3 миллиона рублей. Ответчиком по делу является супруга певца. Также в прошлом году Пресняков столкнулся с претензиями, связанными с нарушением авторских прав. Искали внука Пугачевой и из-за неоплаты услуг столичные коммунальщики.