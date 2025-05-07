«Боже, за что мне это?»: телеведущая Аяна Лето призналась, что не может смириться с ВИЧ

Телеведущая Аяна Лето (настоящая фамилия — Гусейнова) рассказала, как справляется с переживанием и сложностями из-за ВИЧ, которым ее заразил бывший муж Александр. Как сообщает Starhit, она призналась, что ей очень сложно смириться с болезнью.

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Накануне Лето рассказала, что столкнулась с жестокостью со стороны экс-супруга. Кроме того, мужчина заразил ее ВИЧ, а после этого Аяна потеряла неродившегося ребенка.

«Завтра снова таблетка в 8:00. Мама позвонит и напомнит, приложение сработает. Боже, за что мне это? Скажи, за что?! Я не хочу жить с этой болезнью, я хочу быть такой, какой была. За что ты послал мне Сашу, почему?! Почему ты не уберег меня от него? Ты же видел, как он сломал меня, я была так слаба», — написала она.

Лето призналась, что очень любила бывшего супруга, однако мужчина стал изменять и вел себя агрессивно. Аяна заявила, что хочет добиться справедливости за свою сломанную жизнь, подчеркнув, что она женщина, которая подверглась домашнему насилию.