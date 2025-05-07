В Дубай на майские: Гагарина сняла роскошную виллу от 700 тысяч рублей за ночь

Певица Полина Гагарина отправилась на отдых в Дубай. Как сообщает Starhit, в соцсетях артистка показала кадры отпуска, который она проводит вместе с семьей.

Артистка забронировала виллу Malakiya с 3 спальнями. В цену номеров входят бесплатные аперитивы, эксклюзивные бассейны, услуги дворецкого и трансфер — от аэропорта и обратно. Сейчас свободных вариантов размещения нет, однако с 9 по 10 мая стоимость ночи в особняке составляет 719 тысяч рублей или 780 тысяч рублей с питанием.

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Гагарина провела для подписчиков экскурсию по вилле. На первом этаже есть большая гостиная, разделенная на две части — обеденную и мягкую зону. Также там расположены кухня и спальня, которую занял сын певицы.

«Но самое главное — вид и наша терраса. На улице настоящая жара, что меня радует. Лежаки, места для отдыха — все очень красиво», — поделилась артистка.

Кроме того, Гагарина продемонстрировала второй этаж. Там располагаются еще несколько спален, огромный гардероб и большая ванная.