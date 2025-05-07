Бородина рассказала, какой сюрприз ей преподнес Николай Сердюков в пять утра

Ксения Бородина и её жених Николай Сердюков несколько дней были в вынужденной разлуке. Телеведущая отправилась на отдых в Дубай, а Николай улетел совсем в другом направлении. Не успели мы соскучиться по их романтичным совместным фотографиям, как они снова появились в соцсетях Ксении.

В свежих сторис в Инстаграме* она показала воссоединение с женихом и сообщила, что Николай прилетел к ней в Дубай сюрпризом. Телеведущая дала понять, что в восторге от поступка возлюбленного.

«Вот это я называю доброе утро! В пять утра прилетел сюрпризом из Азии», — подписала кадры объятий с любимым Ксения.

Напомним, свадьба Ксении и Николая состоится уже летом. Недавно пара раскрыла первые подробности предстоящего торжества. По словам Ксении Бородиной, свадьба пройдёт в России, а роспись — в московском ЗАГСе. А вот куда отправиться в медовый месяц — Ксения и Николай пока не решили. Также в беседе с журналистами телеведущая отметила, что свадьбы вообще сейчас обходятся слишком дорого, и что основные финансы при этом утекают не на платья, которых у неё, к слову, будет несколько, а на декорации, цветы и технику.