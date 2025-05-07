Дмитрий Нагиев рассказал, как зарабатывает на своих курсах в Дубае

Super.ru

Дмитрий Нагиев начал вести в Дубае свои курсы несколько месяцев назад, цены на участие колеблятся от 300 тысяч до 1,5 миллиона. Он сам учит актерскому мастерству всех желающих.

Дмитрий Нагиев рассказал, как зарабатывает на своих курсах в Дубае
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При этом в Сети многие негативно высказались о новой деятельности артиста, посчитав его основателем очередных бессмысленных марафонов, но он считает эти претензии беспочвенными.

«Когда пишут, что я инфоцыган, мне до слез смешно. У нас 20 человек на курсе. Сложите эту сумму, а потом вычтите мои перелеты бизнес-классом туда-обратно, траты на еду... И посчитайте, сколько останется», — рассказал актёр в интервью Леди Mail, добавив, что в Дубае хотелось бы еще и зарабатывать, но пока об этом речи не идёт.

При этом он со всем сердцем отдается новой деятельности: «На одном из занятий решил удивить студентов своей пластикой. И вот сделал кувырок вперед с зависом... Все вокруг ахают и восхищаются, а мне этого показалось мало. И думаю: выполню-ка я кувырок назад с выходом в стойку на руки и на ноги». Однако, пол был линолеумный и скользкий, и в результате правая нога уехала в сторону: «Поэтому я уже полторы недели еле ползаю».

Ранее Нагиев рассказал Super, как в лихие 90-е работал на корпоративах у бандитов, но даже хорошие отношения с ними не решали всех проблем.

Шоу-бизнес
Жора Крыжовников
Дмитрий Нагиев
Дубай