Дмитрий Нагиев рассказал, как зарабатывает на своих курсах в Дубае

Дмитрий Нагиев начал вести в Дубае свои курсы несколько месяцев назад, цены на участие колеблятся от 300 тысяч до 1,5 миллиона. Он сам учит актерскому мастерству всех желающих.

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При этом в Сети многие негативно высказались о новой деятельности артиста, посчитав его основателем очередных бессмысленных марафонов, но он считает эти претензии беспочвенными.

«Когда пишут, что я инфоцыган, мне до слез смешно. У нас 20 человек на курсе. Сложите эту сумму, а потом вычтите мои перелеты бизнес-классом туда-обратно, траты на еду... И посчитайте, сколько останется», — рассказал актёр в интервью Леди Mail, добавив, что в Дубае хотелось бы еще и зарабатывать, но пока об этом речи не идёт.

При этом он со всем сердцем отдается новой деятельности: «На одном из занятий решил удивить студентов своей пластикой. И вот сделал кувырок вперед с зависом... Все вокруг ахают и восхищаются, а мне этого показалось мало. И думаю: выполню-ка я кувырок назад с выходом в стойку на руки и на ноги». Однако, пол был линолеумный и скользкий, и в результате правая нога уехала в сторону: «Поэтому я уже полторы недели еле ползаю».

Ранее Нагиев рассказал Super, как в лихие 90-е работал на корпоративах у бандитов, но даже хорошие отношения с ними не решали всех проблем.